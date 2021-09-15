"Спартак" проиграл домашний матч первого тура Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 0:1
В матче первого тура Лиги Европы московский "Спартак" проиграл варшавской "Легии".
Встреча группы С проходила в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды. В добавленное ко второму тайму время отличился Лирим Кастрати.
В группе С также представлены английский "Лестер" и итальянский клуб "Наполи". Они сыграют между собой в четверг.
"Спартак" в следующем туре встретится с итальянцами на выезде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram