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"Спартак" проиграл домашний матч первого тура Лиги Европы

21:04
  • среда
  • 15 сентября 2021

Игра завершилась со счетом 0:1

В матче первого тура Лиги Европы московский "Спартак" проиграл варшавской "Легии".
Определена наполняемость трибун на матче ЦСКА - "Спартак"

Встреча группы С проходила в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды. В добавленное ко второму тайму время отличился Лирим Кастрати.

В группе С также представлены английский "Лестер" и итальянский клуб "Наполи". Они сыграют между собой в четверг.

"Спартак" в следующем туре встретится с итальянцами на выезде.

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