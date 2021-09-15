У самолета Йошкар-Ола - Москва отказал двигатель

Транспортная прокуратура начала проверку
Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении в аэропорт вылета самолета Йошкар-Ола - Москва, передает ТАСС.
Уточняется. что у лайнера отказал один из двигателей.
"Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - сказано в сообщении.
Дополнительных подробностей об инциденте пока нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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