У самолета Йошкар-Ола - Москва отказал двигатель

Транспортная прокуратура начала проверку

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возвращении в аэропорт вылета самолета Йошкар-Ола - Москва, передает ТАСС.

Уточняется. что у лайнера отказал один из двигателей.

"Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - сказано в сообщении.

Дополнительных подробностей об инциденте пока нет.

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