ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России вторую неделю подряд снижаются цены на бензин

21:41
  • среда
  • 15 сентября 2021

В Москве стоимость упала на 0,1%

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, с 6 по 12 сентября средние потребительские цены на бензин в России снизились на пять копеек до 48,88 рубля за литр.
Цены на бензин упали впервые за год

Уточняется, что цены на марку Аи-92 упали на пять копеек (45,94 рубля за литр), на Аи-95 - на шесть копеек (49,76 рубля) , Аи-98 - на копейку (57,56 рубля).

Вместе с тем дизельное топливо увеличилось в цене на одну копейку до 50,63 рубля за литр.

В Москве цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

Что касается объема производства бензина в стране, то за указанный период он снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Неделей ранее цены на бензин впервые упали после двухмесячного роста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
АЗС
АЗС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.