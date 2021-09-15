В России вторую неделю подряд снижаются цены на бензин

В Москве стоимость упала на 0,1%
Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, с 6 по 12 сентября средние потребительские цены на бензин в России снизились на пять копеек до 48,88 рубля за литр.
Уточняется, что цены на марку Аи-92 упали на пять копеек (45,94 рубля за литр), на Аи-95 - на шесть копеек (49,76 рубля) , Аи-98 - на копейку (57,56 рубля).
Вместе с тем дизельное топливо увеличилось в цене на одну копейку до 50,63 рубля за литр.
В Москве цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.
Что касается объема производства бензина в стране, то за указанный период он снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Неделей ранее цены на бензин впервые упали после двухмесячного роста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram