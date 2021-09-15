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Одобрение "Спутника V" в ВОЗ приостановили

22:26
  • среда
  • 15 сентября 2021

Об этом сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса.

Вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя. Об этом сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса.

"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", - сказал он.

Как пишет РИА Новости, PAHO является интернациональным агентством здравоохранения в Северной и Южной Америке. Оно не занимается одобрением лекарств, но выступает как региональное отделение ВОЗ.

"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс приостановлен до того, как это произойдет", - добавил замдиректора.

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