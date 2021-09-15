ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обыграла США в финале шахматной онлайн-олимпиады

22:27
  • среда
  • 15 сентября 2021

Россияне забирают чемпионство второй год подряд

Сборная России стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.
Борьба за корону: шахматная доска вновь становится политической ареной

В рамках финала россияне играли с Соединенными Штатами. Обе матчевые встречи были выиграны со счетом 3,5:2,5.

Партии проходили с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. Участие в турнире принимали 40 команд.

В четвертьфинале Россия была сильнее Венгрии, в полуфинале - Китая.

Первая шахматная онлайн-олимпиада прошла в августе прошлого года. Первое место разделили сборные России и Индии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Шахматы
Шахматы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.