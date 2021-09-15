Россия обыграла США в финале шахматной онлайн-олимпиады

Россияне забирают чемпионство второй год подряд

Сборная России стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

В рамках финала россияне играли с Соединенными Штатами. Обе матчевые встречи были выиграны со счетом 3,5:2,5.

Партии проходили с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. Участие в турнире принимали 40 команд.

В четвертьфинале Россия была сильнее Венгрии, в полуфинале - Китая.

Первая шахматная онлайн-олимпиада прошла в августе прошлого года. Первое место разделили сборные России и Индии.

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