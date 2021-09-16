В города и поселки провинции Дераа возвращаются беженцы

Населенные пункты освободили от боевиков
Освобожденные от боевиков города и посёлки сирийской провинции Дераа возвращаются к нормальной жизни. Гарантом мирного урегулирования выступает Россия. Члены бандформирований продолжают массово сдавать оружие. А в населенные пункты, где уже открылись магазины, пекарни и заправочные станции начали возвращаться беженцы.
Подробнее – в репортаже Павла ПрокопенкоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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