ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

SpaceX впервые запустила корабль c гражданским экипажем

09:03
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В составе экипажа четыре человека

Американская компания SpaceX впервые запустила на орбиту гражданский экипаж в составе двух женщин и двух мужчин. Его не сопровождает ни один профессиональный астронавт, сообщает "ТВ Центр".
Рогозин пригласил Маска в Россию

В четверг ночью ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На борту медик, геолог, ветеран ВВС США и бизнесмен-миллиардер.

За три дня им предстоит 45 раз облететь Землю и наблюдать её c высоты в 580 километров. Космические туристы поднимутся даже выше орбиты МКС. Миссия, получившая название "Вдохновение-4", носит благотворительный характер. Основная её цель - собрать средства для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.