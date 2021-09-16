SpaceX впервые запустила корабль c гражданским экипажем

В составе экипажа четыре человека

Американская компания SpaceX впервые запустила на орбиту гражданский экипаж в составе двух женщин и двух мужчин. Его не сопровождает ни один профессиональный астронавт, сообщает "ТВ Центр".

В четверг ночью ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На борту медик, геолог, ветеран ВВС США и бизнесмен-миллиардер.

За три дня им предстоит 45 раз облететь Землю и наблюдать её c высоты в 580 километров. Космические туристы поднимутся даже выше орбиты МКС. Миссия, получившая название "Вдохновение-4", носит благотворительный характер. Основная её цель - собрать средства для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

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