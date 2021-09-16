В США назвали Россию главной военной угрозой

Такое мнение выразила кандидат в постпреды США при НАТО Джулианн Смит

Россия в ближайшее десятилетие останется главной угрозой для Европы и НАТО. С таким заявлением выступила кандидат в постпреды США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената по утверждению ее кандидатуры.

По словам Смит, Россия остается крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона. В случае утверждения своей кандидатуры политик пообещала добиться внесения в стратегическую концепцию НАТО угроз, якобы связанных с Россией, в том числе в киберпространстве.

Наряду с этим Смит пообещала настоять на упоминании в документе "вызовов, которые представляет Китай для евроатлантического региона".

Для борьбы с этими угрозами, по мнению Смит, НАТО в числе прочего необходимо укрепить системы безопасности в киберпространстве, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова вести диалог с НАТО на профессиональном уровне по линии военных, однако это должно быть сделано "профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах".

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