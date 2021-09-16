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Новую терапию для лечения COVID-19 начали применять в Москве

08:48
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Первыми новое лечение получили беременные женщины с коронавирусом

Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19 с рисками тяжелого течения болезни. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В первую очередь новое лечение получили беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В период беременности организм более подвержен респираторным вирусным инфекциям из-за физиологических изменений в организме. При этом будущие мамы находятся в группе риска по тяжелому течению ОРВИ и COVID-19.

Для лечения беременных женщин в столице разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи. На базе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова и ГКБ № 52 открылись специальные стационары кратковременного пребывания. Состояние пациенток контролируют акушеры-гинекологи, в том числе телемедицинского центра.

Как рассказала Анастасия Ракова, применение новых препаратов для беременных пациенток возможно по заключению врачебной комиссии. К настоящему времени такую терапию получили в столице уже более 70 будущих мам. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, зато была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток.

Анастасия Ракова отметила, что такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Министерстве здравоохранения России ранее рассказали, что грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации от COVID-19 в связи с отсутствием исследований в этот период.

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