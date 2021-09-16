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Неизвестный напал на отделение полиции под Воронежем

08:47
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Пострадал постовой

Неизвестный совершил нападение на отдел полиции в Воронежской области. Инцидент произошел в городе Лиски около пяти утра.

Как рассказали в региональном МВД, мужчина проник на территорию районного отдела полиции, нанес ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле.

Как сообщает телеграм-канал Life, преступник, облаченный в военную форму, подъехал к зданию полиции, вскрыл дверь и проник в помещение, где устроил стрельбу. Официального подтверждения этой информации нет.

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