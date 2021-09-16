Названы сроки отмены обязательного техосмотра

Соответствующие поправки могут вступить в силу до конца 2021 года

Поправки в законодательство, отменяющие обязательный техосмотр практически для всего частного транспорта, могут принять до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия", члены которой внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

В соответствии с текстом законопроекта, поправки вступят в силу сразу после подписания закона президентом. Таким образом, обязательный техосмотр частного автотранспорта может быть отменен уже в 2021 году.

Поправки предполагают, что проходить техосмотр в обязательном порядке нужно будет только владельцам машин и мотоциклов старше четырех лет при постановке на государственный учет, смене владельца, изменении конструкции и (или) замене основных компонентов.

Авторы законопроекта указывают, что обязанность владельца следить за исправностью своего автомобиля и вовремя его ремонтировать закреплена в Правилах дорожного движения. При этом многие водители воспринимают техосмотр как дополнительный налог или оброк при оформлении полиса ОСАГО, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Поскольку существующие правила техосмотра были приняты еще в 1994 году и, по словам Турчака, превратились в банальную формальность, предлагается отменить обязательность данной процедуры, пишут "Известия".

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября заявил, что правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей. Он отметил, что на практике автолюбители активно следят за собственной безопасностью, поэтому будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

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