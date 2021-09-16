Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

Районам нужно добавить доступности и комфорта, отметил мэр Москвы

В рамках программы благоустройства Москвы столичные власти реализуют ряд проектов в Северо-Западном административном округе. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Работы запланированы в четырех районах СЗАО: Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Здесь проживают более полумиллиона москвичей. Как отметил Сергей Собянин, живописные районы привлекательны для жизни, им нужно добавить доступности и комфорта: улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков.

В рамках обновления транспортного каркаса Москвы принято решение о строительстве Рублево-Архангельской линии метро. Новая ветка с восемью станциями пройдет от Сити до станции "Липовая Роща" за МКАД.

Продолжается реконструкция Волоколамского шоссе. На сегодняшний день из семи этапов реконструкции магистрали шесть уже полностью завершены. Мэр Москвы выразил надежду, что работы удастся закончить в 2021 году, останется лишь провести комплексное благоустройство Волоколамского шоссе.

В ходе реновации в районе Митино предстоит полностью переселить 2,4 тысячи жителей 14 домов, в Южном Тушино – 18,3 тысячи жителей 111 домов, в Покровском-Стрешнево в программу реновации включено 48 домов.

За последние годы в СЗАО благоустроили ландшафтный парк "Митино", Кировскую и Строгинскую поймы, пляж "Химки-2". На очереди благоустройство огромного зеленого массива – парка "Покровское-Стрешнево". Продолжается благоустройство местных парков, улиц и дворов.

На месте старых корпусов Инфекционной клинической больницы № 1 строят новое лечебное учреждение, завершить работы планируется в 2022 году. Еще один строящийся объект здравоохранения – новая поликлиника на улице Твардовского в Строгино.

В 2022 году в СЗАО откроется флагманский центр госуслуг "Мои документы" в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская".

Для жителей северо-запада Москвы активно создают новые рабочие места. Всего в Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево имеется порядка 130 тысяч рабочих мест, но для полумиллионного населения этого маловато, отметил Сергей Собянин. Столичные власти планируют обеспечить работой еще около 72 тысяч человек, рассказал мэр Москвы на своем личном сайте.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в планах столичных властей на 2022 год — благоустройство более сотни знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. В частности, в центре города работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье.

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