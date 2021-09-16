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Партия "Зеленая альтернатива" провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на выборах в ГД

09:32
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Партия подготовила более 3,5 тысячи избирателей

"Зеленая альтернатива" провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей в преддверии сентябрьских выборов. Как заявил председатель партии Руслан Хвостов, наблюдатели – это глаза и уши на избирательных участках.

"Мы впервые участвуем в таком длительном голосовании федерального масштаба. В первую очередь, будучи нашими глазами и ушами, вы поможете защитить не только наши голоса, но и в целом честность выборов. Неважно, от какой партии выдвигается человек, важно, чтобы выборы были честными. В первую очередь, хотелось бы сказать о том, что работа наблюдателя максимально важна и тяжела", - сказал Хвостов.

Он напомнил наблюдателям об огромной ответственности. Хвостов попросил их действовать грамотно и сосредоточиться на достижении необходимого результата, пресекать любые попытки, провокации от кого бы то ни было.

В свою очередь, кандидат в депутаты от "Зеленой альтернативы" Александр Долгушин, партия подготовила более 3,5 тысячи наблюдателей на избирательные участки столицы.

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