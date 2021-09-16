Документы дошкольников и первоклассников в Москве полностью переведут в электронный формат

Электронные личные дела будут оформляться по единому образцу

В Москве личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, полностью переводят в электронный формат. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила Ракова, столичные власти стараются максимально упростить жизнь для родителей московских школьников. Благодаря переводу личных дел в электронный формат не потребуется приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов, что освободит семьям несколько часов перед началом учебного года.

В электронных личных делах, оформленных по единому стандарту, будет содержаться информация об ученике, сведения о родителях (законных представителях), документы, предоставленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на портале mos.ru, а также статус межведомственной проверки.

В случае перехода ребенка из одной школы в другую электронное личное дело будет автоматически передано в новую образовательную организацию. Для детей, которые уже посещают детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года.

Доступ к данным ребенка имеют только администрация школы и классный руководитель. Электронная система, в которой хранятся и обрабатываются личные дела детей, соответствует всем требованиям о защите информации и персональных данных, предъявляемых Конституцией Российской Федерации и федеральными законами об информации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медицинские карты москвичей также переводят в электронный вид. До конца 2021 года треть детских поликлиник столицы перейдет на ведение только электронных медкарт, рассказала ранее Анастасия Ракова. В настоящее время уже четыре детских лечебных учреждения работают в подобном формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram