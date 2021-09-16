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В Чертанове открыли обновленный памятный знак в честь Подольских курсантов

15:03
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Мемориал в незаконченном виде открыли в прошлом году

В московском районе Чертаново открыли обновлённый памятный знак героям-курсантам Подольских военных училищ, защищавшим столицу в 41-м году. В торжественной церемонии приняли участие представители совета ветеранов, общественные деятели, школьники.

Мемориал открыли ещё в прошлом году, но в незаконченном виде. Возникли проблемы с некоторыми элементами. И вот теперь, благодаря усилиям местных жителей, весь ансамбль полностью завершён, сообщает "ТВ Центр".

"Очень важно сохранить в памяти современного поколения, а также потомков то, какой ценой завоёвана свобода и независимость нашего государства, нашей страны. А также благополучная современная жизнь", - отметил герой России, лётчик-космонавт, депутат Государственной Думы Роман Романенко.

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