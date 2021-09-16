Сергунина: Более 1 млрд руб. инвестиций привлекли технологические стартапы при поддержке МИК

На участие в конкурсе подали заявки 2,5 тысячи компаний

Более 1 миллиарда рублей инвестиций привлекли участники конкурсов Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что на участие в конкурсе подали заявки 2,5 тысячи компаний. Отбор прошли более 250.

"В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка - партнерами мероприятий", - отметила Сергунина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram