В Батайске после очередной смерти ребенка в больнице начали проверку

Это уже второй случай за год
В Ростовской области после смерти второго ребенка у одного и того же врача начали проверку.
Инцидент произошел в Центральной городской больнице (ЦГБ) Батайска 14 сентября. Скончался трехлетний мальчик.
По данным Следственного комитета, это уже второй случай детской смерти в том же отделении больницы и у того же врача.
Следователи назначили необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи. Идет доследственная проверка, говорится в сообщении регионального СК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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