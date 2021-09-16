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В Батайске после очередной смерти ребенка в больнице начали проверку

10:31
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Это уже второй случай за год

В Ростовской области после смерти второго ребенка у одного и того же врача начали проверку.

Инцидент произошел в Центральной городской больнице (ЦГБ) Батайска 14 сентября. Скончался трехлетний мальчик.

По данным Следственного комитета, это уже второй случай детской смерти в том же отделении больницы и у того же врача.

Следователи назначили необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи. Идет доследственная проверка, говорится в сообщении регионального СК.

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