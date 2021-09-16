Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики в отношении России

Документ носит рекомендательный характер

Большинство депутатов Европарламента в четверг, 16 сентября, проголосовали за утверждение доклада с рекомендацией ужесточить общеевропейскую политику в отношении России.

При рассмотрении доклада, подготовленного бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, 494 парламентария отдали голоса "за", 103 — "против", еще 72 депутата воздержались.

Доклад содержит рекомендации по расширению антироссийских санкций, усилению европейского оборонного потенциала для сдерживания и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей", разработке стратегии максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов.

Кубилюс в своем докладе также призывает подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".

Документ носит рекомендательный характер, его положения не являются обязательными к исполнению для органов власти Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел оценили вероятность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в свете санкций. Глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский выразил мнение, что к такой мере никто не готов, от отключения России от SWIFT "все только проиграют".

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