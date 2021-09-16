Кабмин определил список услуг для получения "спортивного" налогового вычета

Получить вычет по расходам на спорт можно будет с 2022 года

Российское правительство определило список услуг, при оплате которых граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в пресс-службе кабмина.

В перечень вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если гражданин обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

Налоговый вычет за занятия спортом полагается только при получении соответствующей услуги в организациях, включенных в специальный реестр. Чтобы попасть в список, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Кроме того, организация не должна числиться в перечне недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет, сообщается на официальном сайте российского правительства.

1 августа 2021 года вступил в силу закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на эти цели, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы (до 15,6 тысячи рублей). Причем "спортивный" вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами.

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