МВД обратилось к журналистам после нападения на полицию под Воронежем

Полиция пообещала оперативно информировать о ходе расследования

МВД по Воронежской области призвало журналистов и блогеров не тиражировать слухи о нападении на отдел полиции в городе Лиски.

"Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника", - говорится в сообщении.

В региональном главке МВД пообещали своевременно информировать о ходе разбирательства.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло в четверг утро. В результате инцидента один из правоохранителей получил ранения.

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