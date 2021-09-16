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Польша заявила об отказе от российского газа

11:00
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Варшава хочет закупать газ у Норвегии

Власти Польши не намерены продлевать контракт с российским "Газпромом".
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Срок договора истекает в октябре 2022 года, сообщил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Варшава намерена заключить новый контракт на поставку норвежского газа, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию передает РИА Новости. Власти надеются, что объемов хватит на все потребности страны.

Текущий объем закупок российского газа Польшей составляет 10 миллиардов кубометров газа в год.

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