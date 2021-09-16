Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru

Избиратели могут задать все интересующие вопросы по телефону Единой справочной службы правительства Москвы

Москвичи могут найти свой избирательный участок при помощи специального сервиса на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо ввести свой адрес регистрации. Система подскажет номер округа, адрес и номер телефона избирательного участка пользователя, а также поможет проложить маршрут до него.

Избиратели, которые планируют голосовать на участках, могут задать все интересующие вопросы по телефону Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Специалисты подскажут, кто может принять участие в выборах, ответят на вопросы о голосовании вне участков и помогут найти свой избирательный участок.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

16 сентября — последний день предвыборной агитации. Перед выборами с призывом к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства попросил россиян проявить ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию.

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