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Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru

11:43
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Избиратели могут задать все интересующие вопросы по телефону Единой справочной службы правительства Москвы

Москвичи могут найти свой избирательный участок при помощи специального сервиса на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.
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Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо ввести свой адрес регистрации. Система подскажет номер округа, адрес и номер телефона избирательного участка пользователя, а также поможет проложить маршрут до него.

Избиратели, которые планируют голосовать на участках, могут задать все интересующие вопросы по телефону Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Специалисты подскажут, кто может принять участие в выборах, ответят на вопросы о голосовании вне участков и помогут найти свой избирательный участок.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи подали более 2,3 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

16 сентября — последний день предвыборной агитации. Перед выборами с призывом к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства попросил россиян проявить ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию.

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