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Ученый прокомментировал опасность растущей озоновой дыры для россиян

11:35
  • четверг
  • 16 сентября 2021

"Кажется, что это проблема пингвинов, но не совсем так"

Растущая озоновая дыра над Южным полюсом в 2021 году может достигнуть рекордных размеров.

Никакого вреда жителям России Арктическая дыра не нанесет, они не будут испытывать на себе ее негативного воздействия, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Солнечные лучи идут под очень низким углом, поэтому для нас опасна не Арктическая дыра, а мини-дыры, которые могут образовываться над нашей страной", - объяснил ученый.

Киселев отметил, что наступила осень и активное воздействие солнца оказывается только на нос и щеки. Поэтому россиянам волноваться не стоит

"В принципе, россиянам кажется, что озоновая дыра - это проблема пингвинов, хотя, конечно, это не совсем так", - заметил специалист.

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