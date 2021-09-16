Коронавирус в России нашли еще у 19594 человек

Вылечились 17326 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19594 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 17326 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2479. В Московской области за сутки заболели 768 человек, в Санкт-Петербурге - 1653.

За весь период пандемии в стране выявлено 7214520 случаев инфекции. Умерли 195835 пациентов. Выздоровели 6452398 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram