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Коронавирус в России нашли еще у 19594 человек

11:34
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Вылечились 17326 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19594 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

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Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 17326 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2479. В Московской области за сутки заболели 768 человек, в Санкт-Петербурге - 1653.

За весь период пандемии в стране выявлено 7214520 случаев инфекции. Умерли 195835 пациентов. Выздоровели 6452398 человек.

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