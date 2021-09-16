ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Академик Румянцев: Модернизированное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать жизни детей со всей страны

11:42
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Там есть все условия для этого

Врачи-анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы (РДКБ) с помощью современных телемедицинских технологий помогают проводить неотложное лечение детям по всей стране. Об этом сообщил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. В четверг он вместе с главным врачом больницы №40 в Коммунарке Денисом Проценко осмотрел модернизированное отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

"Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия", — сказал Румянцев.

Реанимационное отделение больницы является крупнейшей детской службой интенсивной терапии в России и служит экспертным по отношению ко всем подобным службам в Российской Федерации. Врачи различных специальностей оказывают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь в соответствии с самыми современными протоколами лечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дети
Дети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.