Академик Румянцев: Модернизированное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать жизни детей со всей страны

Там есть все условия для этого

Врачи-анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы (РДКБ) с помощью современных телемедицинских технологий помогают проводить неотложное лечение детям по всей стране. Об этом сообщил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. В четверг он вместе с главным врачом больницы №40 в Коммунарке Денисом Проценко осмотрел модернизированное отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

"Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия", — сказал Румянцев.

Реанимационное отделение больницы является крупнейшей детской службой интенсивной терапии в России и служит экспертным по отношению ко всем подобным службам в Российской Федерации. Врачи различных специальностей оказывают здесь высокотехнологичную медицинскую помощь в соответствии с самыми современными протоколами лечения.

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