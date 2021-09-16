Владимир Путин зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании

Президент в любом случае проголосует на выборах, рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих парламентских выборах в электронном формате. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, российский лидер в любом случае проголосует на выборах. Он уже зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.

Что касается намерений Владимира Путина относительно общения с партией-победителем после выборов, Песков отметил, что пока конкретных планов нет, сообщает ТАСС.

Владимир Путин с 14 сентября находится на самоизоляции после контакта с людьми, у которых впоследствии выявили коронавирусную инфекцию. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме. В частности, он провел совещание с кабинетом министров и представителями "Единой России", а также принял участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram