ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании

12:05
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Президент в любом случае проголосует на выборах, рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих парламентских выборах в электронном формате. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Как подчеркнул представитель Кремля, российский лидер в любом случае проголосует на выборах. Он уже зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.

Что касается намерений Владимира Путина относительно общения с партией-победителем после выборов, Песков отметил, что пока конкретных планов нет, сообщает ТАСС.

Владимир Путин с 14 сентября находится на самоизоляции после контакта с людьми, у которых впоследствии выявили коронавирусную инфекцию. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме. В частности, он провел совещание с кабинетом министров и представителями "Единой России", а также принял участие в саммите ОДКБ по видеосвязи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.