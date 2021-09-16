Песков объяснил слова Путина о десятках заболевших ковидом в его окружении

Речь идет об обслуживающих президента людях

Владимир Путин, говоря о десятках заболевших коронавирусом в его окружении, имел ввиду людей, которые обеспечивают его работу и быт. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что президент работает в обычном режиме. Несмотря на десятки заболевших, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает.

Ранее сегодня, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, Владимир Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. По этой причине он вынужден был уйти на самоизоляцию.

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