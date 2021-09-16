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ГИБДД опровергла ужесточение ответственности за шторки и тонировку

12:31
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Штраф в размере 500 рублей остался неизменным

Административная ответственность за использование шторок и тонировку передних боковых стекол машины остается неизменной. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в ГИБДД России.
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В ведомстве опровергли сообщения ряда средств массовой информации о том, что за установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя, ужесточена ответственность.

В ГИБДД напомнили, что соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Эта мера ответственности действует более десяти лет, изменять ее не планируется.

Ведомство призвало не допускать распространение недостоверной и некорректной информации, которая вводит в заблуждение аудиторию, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее, 8 сентября, внес в Московскую городскую думу пакет поправок в столичный и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение автомобилистами тишины в ночное время.

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