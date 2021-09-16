СК возбудил дело о склонении к беспорядкам на выборах через Telegram

Задержаны 11 человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования через Telegram-каналы.

Как удалось выяснить следствию, 11 человек из семи регионов страны создали сеть телеграмм-каналов, в которых призывали граждан к "насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц" в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года.

Всем задержанным предъявлено обвинение по статье "Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках". В ближайшее время их заключат под стражу, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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