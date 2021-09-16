В Москве приготовили выставку в честь 140-летия системы госохраны

Что там покажут?

Сегодня органам государственной охраны России исполняется 140 лет. В Москве в Музее гаража особого назначения ФСО открыли выставку в честь этого события.

На экспозиции представлены фотографии, подлинники и копии исторических документов, макеты оружия, специальная техника и форма одежды. Многие предметы впервые демонстрируют широкой публике, сообщает "ТВ Центр".

Посетители узнают, как обеспечивалась безопасность первых лиц государства, а также смогут поближе познакомиться с историей развития и текущей деятельностью охранных служб.

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