Собянин поздравил москвичей – чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио

Их ждут премиальные выплаты

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг наградил московских спортсменов - победителей и призёров 16-х Паралимпийских летних игр в Токио. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии, сообщает "ТВ Центр".

По итогам соревнований национальная команда принесла 118 медалей. Большой вклад в успешное выступление внесли участники из столицы - на их счету 23 награды. Мэр отметил их талант, трудолюбие и силу воли.

По решению Сергея Собянина, московских спортсменов и их тренеров ждут премиальные выплаты.

"Спасибо вам огромное, спасибо вашим тренерам, спасибо всем, кто эти годы стоял рядом с вами и помог добиться такого блестящего успеха, который стал вершиной вашего мастерства, но я надеюсь, что это не последние победы и вы будете участвовать во многих соревнованиях и радовать нас своими успехами", - отметил Собянин.

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