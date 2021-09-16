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Отопление включили в 90% домов в Москве

15:14
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Отопительный сезон начался на этой неделе

Более 90 процентов жилых домов и соцобъектов столицы уже подключили к отоплению. Об этом в четверг сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Отопительный сезон стартовал в понедельник. Запуск тепла происходит поэтапно. Весь город должны подключить в течение пяти дней. Первыми отопление получают детские сады, школы, больницы, поликлиники, жилые дома и офисные здания, а уже после тепло поступит на предприятия торговли и промышленности, сообщает "ТВ Центр".

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