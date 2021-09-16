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Вынесен приговор сбившему двух пешеходов в Москве

15:30
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Мужчину приговорили к реальному сроку

В четверг в Москве вынесли приговор по резонансному ДТП. Головинский суд приговорил к 8 годам колонии уроженца Таджикистана Хусена Сомона устроившего этой весной смертельную аварию на севере города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

23 марта на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда иномарка на большой скорости зацепила припаркованную машину и влетела в пешеходов. От полученных травм скончались две женщины.

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