Вынесен приговор сбившему двух пешеходов в Москве

Мужчину приговорили к реальному сроку

В четверг в Москве вынесли приговор по резонансному ДТП. Головинский суд приговорил к 8 годам колонии уроженца Таджикистана Хусена Сомона устроившего этой весной смертельную аварию на севере города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

23 марта на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда иномарка на большой скорости зацепила припаркованную машину и влетела в пешеходов. От полученных травм скончались две женщины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram