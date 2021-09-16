В Склифе прооперировали мужчину с зеркальным расположением органов

Пациент поступил из Липецка

Лечили всей больницей. Врачи Института Склифосовского провели сложнейшую операцию 76-летнему мужчине с зеркальным расположением органов. Пациент с такой редкой патологией поступил к хирургам с аневризмой брюшной аорты. Но чем больше проходил обследований, тем больше диагнозов ему ставили. Чтобы помочь мужчине, пришлось привлечь специалистов практически всех отделений центра.

Эта операция наверняка войдёт в историю. Пациент, 76 лет от роду, поступил в институт Склифосовского из родного Липецка в очень тяжелом состоянии.

Липецких врачей, отказавшихся от оперативного вмешательства, можно понять. Кроме внушительного списка серьёзных заболеваний, у мужчины оказалась еще и редчайшая генетическая патология. Она встречается лишь у одного из десяти тысяч землян.

"Декстрапозиция, или зеркальное расположение органов у пациентов встречается очень редко. На моей памяти - с прошлого века у нас прошло всего два таких пациента, когда сердце было с другой стороны, и органы зеркально расположены", - рассказал старший научный сотрудник отделения неотложной сосудистой хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Евгений Кунгурцев.

Боли у пациента становились всё сильнее, аневризма угрожала разрывом. Человека нужно было срочно спасать. И в этом спасении участвовали реаниматологи, анестезиологи, гастроэнтерологи, нефрологи и кардиологи.

Кардиостимулятор из-за уникальных особенностей организма пациента устанавливали с учетом его дальнейших потребностей. Да, сердце не слева. Но ведь пациент – правша!

А потом была основная операция. "Технически все проходило приблизительно так же, как и у пациентов с нормальным расположением аорты. Просто доступ был с другой стороны, хирург стоял с другой стороны", - рассказал Евгений Кунгурцев.

Выполнили резекцию брюшного отдела аорты. И через 12 дней пациент выписан практически в здоровом состоянии. Довольный - ушел домой.

Только за последние полгода в Институте имени Склифосовского спасли от смерти более 40 пациентов с аневризмами и разрывами брюшной аорты, с 2010 года таких пациентов – более 500. Что касается этого редчайшего по сложности случая, то липецкие врачи со Склифом постоянно на связи. А сам мужчина признается, что начинает жить заново – потому что у него впервые ничего не болит.

Ольга Стрельцова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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