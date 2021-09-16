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Потерявшуюся в аэропорту "Домодедово" собаку нашли

16:02
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Как удалось выманить животное?

Собаку Еву, которая почти неделю назад сбежала из багажа в аэропорту "Домодедово", нашли в Подмосковье. Животному удалось открыть дверцу переноски и покинуть контейнер, сообщает "ТВ Центр".

Искали собаку по всему аэродрому - специалисты и волонтёры. Наконец, беглянку удалось выманить с помощью простого трюка - хозяйка передала оперативной группе свою толстовку, которую положили около места, где в последний раз видели собаку.

Через какое-то время Ева выбежала, почувствовав знакомый запах. Её тут же накормили и, судя по "Инстаграму" владелицы, животное чувствует себя хорошо.

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