Потерявшуюся в аэропорту "Домодедово" собаку нашли

Как удалось выманить животное?

Собаку Еву, которая почти неделю назад сбежала из багажа в аэропорту "Домодедово", нашли в Подмосковье. Животному удалось открыть дверцу переноски и покинуть контейнер, сообщает "ТВ Центр".

Искали собаку по всему аэродрому - специалисты и волонтёры. Наконец, беглянку удалось выманить с помощью простого трюка - хозяйка передала оперативной группе свою толстовку, которую положили около места, где в последний раз видели собаку.

Через какое-то время Ева выбежала, почувствовав знакомый запах. Её тут же накормили и, судя по "Инстаграму" владелицы, животное чувствует себя хорошо.

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