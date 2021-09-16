На онлайн-голосование в столице зарегистрировано 2 014 765 избирателей

Двойная перепроверка показала окончательное число участников онлайн-голосования

В реестр дистанционного электронного голосования в Москве внесены 2 014 765 избирателей. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, довыборами в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино Алексей Венедиктов.

Все заявки на электронное голосование прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме России и Мосгоризбиркоме, чтобы подтвердить корректность предоставленных данных и не допустить двойного голосования: онлайн-избиратели исключены из списков на традиционных избирательных участках, по которым выдаются бумажные бюллетени. Двойная перепроверка ЦИК и МГИК показала окончательное число участников онлайн-голосования в Москве.

Венедиктов уточнил, что всего на дистанционное электронное голосование было подано 2,356 млн заявлений. Однако 220 тысяч из них были "двойные" или "тройные". Люди подавали заявку, например, через портал госуслуг, им не приходил ответ — они снова отправляли заявление.

Как рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, еще 124 256 заявок были отклонены в связи с тем, что заявления на участие в онлайн-голосовании подавали обладатели временной, а не постоянной регистрации в Москве, иногородние и даже несовершеннолетние. Часть отказов связана в несовпадении поданных сведений с информацией в федеральных базах данных.

Те, кто получил отказ на участие в дистанционном электронном голосовании, смогут прийти на участок по месту жительства и проголосовать традиционным способом.

Информацию обо всех изменениях статуса заявления москвичи получали в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. 16 сентября все онлайн-избиратели, которые подавали заявления, получают итоговое уведомление о том, смогут ли они проголосовать электронно. Это можно узнать из письма в электронной почте, личного кабинета на mos.ru и из смс.

Для москвичей тем временем заработал телефон Единой справочной службы правительства Москвы, по которому задать все интересующие вопросы о голосовании: +7 (495) 777-77-77. Найти свой избирательный участок можно при помощи специального сервиса на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

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