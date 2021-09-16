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Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

13:04
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Важно оставаться в хорошей форме как можно дольше

Специалисты советуют пересмотреть свой рацион людям старше 30 лет.

В первую очередь нужно уменьшить потребление сахара, отказавшись от ароматизированного йогурта, коктейлей, сладкой газировки и кексов, пишет американский обозреватель Дана Ли Смит для портала Eat This, Not That.

Совсем исключить из рациона следует алкогольные напитки, мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями и хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, белый хлеб, кофе со льдом, а также мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты.

Дана Ли Смит подчеркнула, что отсутствие этих продуктов в ежедневном меню человека позволит "стареть красиво" и оставаться в хорошей форме, передает РИА Новости. 

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