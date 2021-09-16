Вассерман поучаствовал в благотворительной акции "Коробка храбрости"

Журналист собрал игрушки для детей из онкоцентра

Эрудит Анатолий Вассерман принял участие в акции благотворительного фонда "Чистые души" и собрал игрушки для детей онкологического центра имени Блохина.

Так называемые "коробки храбрости" с игрушками установили в процедурных кабинетах, дети смогут выбрать себе любую награду за проявленную смелость перед болезнью.

"В этот раз у нас очень интересные игрушки, все самое новое и современное: есть и паззлы, и планшеты для рисования", - поделилась президент благотворительного фонда Марина Нетребко.

В свою очередь Вассерман отметил, что такие "коробки храбрости" смогут отвлечь деток о не самых приятных медицинских процедур.

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