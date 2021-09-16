Вассерман поучаствовал в благотворительной акции "Коробка храбрости"

Журналист собрал игрушки для детей из онкоцентра
Эрудит Анатолий Вассерман принял участие в акции благотворительного фонда "Чистые души" и собрал игрушки для детей онкологического центра имени Блохина.
Так называемые "коробки храбрости" с игрушками установили в процедурных кабинетах, дети смогут выбрать себе любую награду за проявленную смелость перед болезнью.
"В этот раз у нас очень интересные игрушки, все самое новое и современное: есть и паззлы, и планшеты для рисования", - поделилась президент благотворительного фонда Марина Нетребко.
В свою очередь Вассерман отметил, что такие "коробки храбрости" смогут отвлечь деток о не самых приятных медицинских процедур.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram