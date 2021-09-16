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Кейт Миддлтон положила конец слухам о четвертой беременности

13:29
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Герцогиня Кембриджская появилась на публике впервые с июля

Радостные ожидания почитателей британской королевской семьи не подтвердились: герцогиня Кембриджская не беременна. Об этом недвусмысленно сказал ее внешний вид во время посещения базы ВВС Великобритании в Брайз-Нортоне.
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Слухи о новой беременности Кейт Миддлтон появились на фоне двухмесячного отсутствия герцогини на публичных протокольных мероприятиях. Наблюдатели вспомнили о токсикозе, который мешал Кейт исполнять обязанности члена королевской семьи при трех беременностях. Королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что принц Уильям и его супруга обсуждали возможность рождения четвертого ребенка.

15 сентября герцогиня встретилась с британскими военными, которые помогали в эвакуации беженцев из Афганистана. Облегающие брюки и приталенный блейзер Кейт подчеркнули фигуру без малейших намеков на скорое пополнение в семействе, сообщает Daily Mail.

Тем не менее, поклонники Кейт Миддлтон не оставляют надежды на то, что в скором времени 39-летняя герцогиня исполнит свою мечту и родит вторую дочку.

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