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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Полины Назаренко

13:14
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали деньги на лечение Полины Назаренко из Краснодарского края. Последние месяцы девочка борется с тяжелейшим заболеванием - у неё редкая форма остеосаркомы левой бедренной кости с метастазами в легких. Болезнь развивается настолько стремительно, что ребенок почти уже утратил способность ходить.

Слова благодарности от родителей: "Хотим выразить Вам искреннюю благодарность за помощь нашей Полине! Как приятно сознавать, что нас окружает так много добрых и отзывчивых людей! Спасибо, что превратили мечту в реальность, подарили ребенку шанс на жизнь без боли, а нам — надежду на счастливое будущее дочки! Благодаря Вам Полинке установят долгожданный эндопротез! После операции и реабилитации дочка будет ходить, бегать, прыгать и играть со сверстниками! Наконец-то мы сможем видеть нашу девочку радостной и беззаботной! Дай Вам Бог здоровья, счастья и благополучия! Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей, успехами и процветанием! Еще раз огромное спасибо каждому из Вас за искренне желание помочь, щедрость, милосердие и широту души! С уважением, семья Полины Назаренко".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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