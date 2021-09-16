В ЦИК разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах

Завершается подготовка к голосованию

К одному из важнейших событий в жизни страны уже всё готово. В четверг в Центризбиркоме разделили ключи шифрования для онлайн-голосования.

Восемь частей на защищенных цифровых носителях получили ЦИК, Минцифры, территориальный избирком Дистанционного электронного голосования, представители четырех парламентских партий и Общественная палата, сообщает "ТВ Центр".

Затем ключи поместили в прозрачный ящик для хранения. После завершения выборов их соберут снова - только после этого можно будет подвести итоги онлайн-голосования.

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