Документ не поддержали множество евродепутатов

Заранее не признавать результаты выборов и усилить давление на Москву. Документ с таким призывом приняли в четверг в Европарламенте. Стратегия отношений с Россией, по мысли авторов доклада, должна строится на основе политики санкций.

Евросоюзу предлагается укреплять свой военный потенциал для противодействия Москве, которая снова называется агрессором, угрожающим миру и безопасности.

Впрочем, абсурдность подобных заявлений вызвала резкую критику со стороны ряда стран. Более 100 депутатов отказались поддержать документ. Отмечая, что он принят под явным давлением со стороны США. Представители Ирландии и Словакии призвали прекратить ксенофобию в отношении России. И не делать поспешных выводов о результатах выборов, не дожидаясь даже их официального старта.

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