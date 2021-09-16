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Создание нового альянса AUKUS стало неожиданностью для Евросоюза

13:39
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Брюссель лихорадочно собирает информацию

Евросоюз не был в курсе создания нового военного альянса, куда вошли США, Великобритания и Австралия.
Великобритания, США и Австралия создадут новый военный альянс

Как сообщил представитель ЕС по внешнеполитической службе Петер Стано, руководство союза пытается получить дополнительную информацию о новом партнерстве.

"На самом деле ЕС не был проинформирован об этом проекте или инициативе. Мы сейчас находимся в контакте с этими партнерами, чтобы получить дополнительную информацию", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Новый альянс получил название по первым буквам от названия входящих в него государств – AUKUS.

Больше всех недовольна созданием нового партнерства оказалась Франция, так как лишилась контракта на строительство субмарин с австралийскими ВМС.

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