Жизненная драма: раскрыт сюжет первого космического фильма с Пересильд

Сюжет ленты строится вокруг истории женщины-врача, которой предстоит вылечить космонавта

Сюжет первого художественного фильма, который будут снимать в космосе, строится вокруг истории женщины-врача, спасающей жизнь космонавта. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал режиссер Клим Шипенко.

Шипенко, которому предстоит снимать фильм "Вызов" на Международной космической станции, рассказал, что героиня ленты "никаким образом не соприкасалась с космической сферой и не думала о космонавтике", однако ей предлагают полететь на МКС и спасти жизнь космонавту.

По задумке, это будет "драма, понятная, жизненная, основанная в каком-то смысле на нашем опыте", отметил режиссер. Он намерен снять ленту, близкую и понятную всем людям, особенно большинству, никогда не летавшему в космос.

Актриса Юлия Пересильд, которой предстоит сыграть главную роль в космическом фильме, будет также исполнять во время съемок на орбите обязанности гримера и костюмера. Звезда посетовала на сложности со сборами: продавцы косметики попросту не понимали, что именно хочет клиентка.

От подготовки к предстоящему полету Пересильд, по ее словам, получила удовольствие. Сожаление у актрисы вызывает лишь то, что побывать в состоянии невесомости довелось всего один раз, сообщает РИА Новости.

9 сентября экипаж космического корабля "Союз МС-19", в котором на Международную космическую станцию отправится съемочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены. Старт запланирован на 5 октября.

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