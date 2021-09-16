Турция разрешила въезд без ПЦР-теста вакцинированным "Спутником V"

Другие российские вакцины официально не признаны турецкими властями или ВОЗ

Власти Турции обновили правила въезда российских туристов на территорию страны. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные ряда туристических компаний.

По новым правилам, Турция принимает без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию россиян, привитых только "Спутником V" (при этом вторая прививка должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Уточняется, что для въезда на территорию государства по сертификату вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из вакцин, признанных Всемирной организацией здравоохранения или Турцией. Из российских препаратов на данный момент этому требованию соответствует только "Спутник V".

Туристы, сделавшие прививки другими российскими вакцинами, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию, или результат теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

Сертификат вакцинации должен быть представлен на английском языке, с QR-кодом и с указанием данных заграничного паспорта. Они проставляются автоматически, если внести эти данные в свой аккаунт на портале госуслуг.

В АТОР указали на разночтения относительно даты вступления новых правил в силу и необходимость официального прояснения позиции турецкой стороны. С этой целью Ассоциация направила запрос в посольство Турецкой Республики, сообщается на официальном сайте АТОР.

Ранее в посольстве России в Турции рассказали, что привившиеся однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" российские туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, справку об антителах или перенесенном заболевании. Это связано с тем, что турецкие власти пока не признали "Спутник Лайт".

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