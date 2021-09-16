ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция разрешила въезд без ПЦР-теста вакцинированным "Спутником V"

13:51
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Другие российские вакцины официально не признаны турецкими властями или ВОЗ

Власти Турции обновили правила въезда российских туристов на территорию страны. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные ряда туристических компаний.
Онищенко рассказал о риске заболеть COVID-19 в отпуске в Турции

По новым правилам, Турция принимает без ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию россиян, привитых только "Спутником V" (при этом вторая прививка должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Уточняется, что для въезда на территорию государства по сертификату вакцинации турист должен быть вакцинирован одной из вакцин, признанных Всемирной организацией здравоохранения или Турцией. Из российских препаратов на данный момент этому требованию соответствует только "Спутник V".

Туристы, сделавшие прививки другими российскими вакцинами, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию, или результат теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

Сертификат вакцинации должен быть представлен на английском языке, с QR-кодом и с указанием данных заграничного паспорта. Они проставляются автоматически, если внести эти данные в свой аккаунт на портале госуслуг.

В АТОР указали на разночтения относительно даты вступления новых правил в силу и необходимость официального прояснения позиции турецкой стороны. С этой целью Ассоциация направила запрос в посольство Турецкой Республики, сообщается на официальном сайте АТОР.

Ранее в посольстве России в Турции рассказали, что привившиеся однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" российские туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, справку об антителах или перенесенном заболевании. Это связано с тем, что турецкие власти пока не признали "Спутник Лайт".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.