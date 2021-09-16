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Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах

13:54
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Дистанционное голосование устойчиво к любым хакерским атакам

Система онлайн-голосования полностью готова к работе на выборах и устойчива к атакам, в том числе и к DDOS.
На онлайн-голосование в столице зарегистрировано 2 014 765 избирателей

Система московского электронного голосования прошла тестирование и множество проверок хакерами, рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Избиратели могут воспользоваться функцией "отложенное решение" в случае технического сбоя или проблем с подключением к интернету. Они вернуться к своему бюллетеню и проголосовать еще раз в течение 24 часов с момента получения первого бюллетеня, но не чаще чем один раз в три часа.

"Система московского электронного голосования существует с 2019 года, за это время мы набили много шишек. Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров. Мы уверены в ее надежности и стабильности", - заверил Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00.  За ходом голосования будет наблюдать столичный Общественный штаб.

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