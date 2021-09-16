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Александр Мажуга: экологии мегаполисов нужна помощь ученых-химиков

14:40
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Наука позволяет вести непрерывное наблюдение за состоянием среды мегаполиса

Ученые-химики играют ключевую роль в решении экологических проблем современных мегаполисов. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.
Мажуга принял участие в закладке аллеи в память о российских радиохимиках

Эксперт отметил, что решить проблемы мегаполисов невозможно без привлечения ученых-химиков, поскольку избавить город от загрязнений, предложить способы утилизации мусора и очистить природные объекты без химии сегодня никак не получится.

Химические средства позволяют вести непрерывное наблюдение за состоянием среды мегаполиса. Работа химиков связана и с предупреждением возникновения и накопления опасных отходов. Благодаря ученым появляются и находят применение новые материалы и технологии. Научный подход предлагает современные эффективные способы очистки воды, воздуха и почвы.

Как считает эксперт по вопросам молодежи Михаил Пономарев, вопросы экологии надо решать без промедления. Привлечь внимание к этой проблем помогут молодежные проекты, когда школьники и студенты сначала изучают во всех деталях экологические проблемы, а затем предлагают свои варианты их решения.

Однако специалист ООО "Оптик Вижн" Михаил Мишарин выразил мнение, что пристальное внимание к экологической проблематике отвлекает от реальных проблем, которые существуют в современном мире. По словам Мишарина, экологическая повестка навязывается России искусственно западными партнерами.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил значительное улучшение экологии на юго-востоке столицы. В городе продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений. В частности, до конца года завершатся основные работы по модернизации Курьяновских очистных сооружений.

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