Президент Вьетнама поблагодарил Россию за помощь в борьбе с ковидом

Ханой намерен наладить производство российской вакцины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.

Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, а также реализацию соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом, говорится в сообщении Кремля.

Также Нгуен Суан Фук поблагодарил Россию за оказываемое содействие в борьбе с коронавирусом и заявил, что Вьетнам заинтересован в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" в стране.

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