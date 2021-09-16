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Президент Вьетнама поблагодарил Россию за помощь в борьбе с ковидом

14:28
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Ханой намерен наладить производство российской вакцины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.

Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, а также реализацию соглашения о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом, говорится в сообщении Кремля.

Также Нгуен Суан Фук поблагодарил Россию за оказываемое содействие в борьбе с коронавирусом и заявил, что Вьетнам заинтересован в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" в стране.

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