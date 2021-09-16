Против Google, Facebook и Twitter могут применить оборотные штрафы

Об этом сообщили в Роскомнадзоре

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил в беседе с журналистами, что к Google, Facebook и Twitter могут применить оборотные штрафы. Речь идет об отказе площадок удалять запрещенный контент.

"В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter", - приводит слова Субботина ТАСС.

Несколько дней назад мировой судья в Москве вынес решение о двух штрафах для сервиса микроблогов Twitter - в общей сумме на 5 миллионов рублей.

Кроме того, за отказ удалить запрещенную информацию Facebook оштрафовали по пяти административным протоколам на 21 миллион.

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