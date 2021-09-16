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Осужденный на 23 года убийца сбежал из колонии в Тюмени

14:47
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Его судили по пяти статьям

В Тюмени из колонии-поселения №2 сбежал опасный заключенный.
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Как стало известно ТАСС, 15 сентября 43-летнего Александра Новикова не обнаружили на рабочем месте – он трудился на автомойке. Мужчину объявили в розыск. В регионе распространили ориентировки с особыми приметами сбежавшего.

"Мужчина отбывает наказание в колонии-поселении, трудоустроен на автомойке. Такие заключенные имеют право свободно передвигаться в границах муниципального образования", – отметили в ведомстве", - сообщило региональное управление ФСИН.

Новиков отбывал наказание с 2000 года. Он был осужден на 23 года и 4 месяца колонии строгого режима по статьям "Убийство", "Разбой", "Грабеж", "Вымогательство" и "Кража".

В феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение по решению суда. До выхода из колонии заключенному оставалось 2 года и 7 месяцев, срок заканчивался 8 мая 2023 года.

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